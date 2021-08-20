Президент «Легион-Динамо»: надеюсь, успеем заявить Хабиба Нурмагомедова до 7 сентября

Президент футбольного клуба «Легион-Динамо» (Махачкала) Шамиль Лахиялов рассказал, как обстоят дела с возможным подписанием контракта с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Время заявить его есть, заявка у нас открыта до 7 сентября. До этого момента какая-то ясность наступит. Пока он играть не готов. Но мы обращаем внимание на ключевое слово «пока». Категоричного «нет» он нам не говорил. Насколько я знаю, Хабиб улетел из Махачкалы и до 7 числа должен вернуться. Тогда и встретимся.

Вопрос по контракту не закрыт. Об этом писали паблики и телеграм-каналы. Но я сам никогда не говорил, что контракт подписан. Могу сказать, что мы продвигаемся в переговорах. До 7 сентября вопрос по первой части сезона окончательно решится. Потом трансферное окно закрывается. Надеюсь, что до 7 числа успеем его заявить. Если нет, то у нас будет ещё зимнее трансферное окно. Мы не оставим попыток заявить Хабиба за команду», — цитирует Лахиялова «РБ-Спорт».