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Нурмагомедов прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России

Нурмагомедов прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу. Предыдущим наставником национальной команды был Станислав Черчесов.

«С Черчесовым у меня хорошие отношения. У него был пик в 2018 году, лучшее достижение России, но спад на Евро — не только его вина. Сейчас пришёл Карпин, и нужна новая энергия. Он вызвал других людей, но мне интересно. Я помню, как он играл за «Сельту». Я в предвкушении и жду матч с Хорватией, игра с ними наглядно покажет наш уровень», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.

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