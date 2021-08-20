Джон Барнс: Алисон может стать лучшим вратарём «Ливерпуля» в истории

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джон Барнс поделился мнением об игре бразильского вратаря мерсисайдцев Алисона Бекера.
«Алисон точно может стать лучшим голкипером в истории „Ливерпуля“ наряду с Рэем Клеменсом и Брюсом Гроббеларом. Однако, если он уйдёт из клуба в следующем году, всё будет иначе. В конце концов люди судят по наследию и тому, какое влияние игрок оказывал на команду.
Алисон пока провёл в «Ливерпуле» два с половиной года и выступал невероятно здорово. Если он останется и будет играть на таком же уровне, то я не удивлюсь, если он станет лучшим вратарём в «Ливерпуля» в истории», — приводит слова Барнса Goal.
В матче первого тура английской Премьер-лиги сеона-2021/2022 «Ливерпуль» победил «Норвич Сити» (3:0).
Видеообзор матча «Норвич Сити» — «Ливерпуль»
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