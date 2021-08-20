Джон Барнс: Алисон может стать лучшим вратарём «Ливерпуля» в истории

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джон Барнс поделился мнением об игре бразильского вратаря мерсисайдцев Алисона Бекера.

«Алисон точно может стать лучшим голкипером в истории „Ливерпуля“ наряду с Рэем Клеменсом и Брюсом Гроббеларом. Однако, если он уйдёт из клуба в следующем году, всё будет иначе. В конце концов люди судят по наследию и тому, какое влияние игрок оказывал на команду.

Алисон пока провёл в «Ливерпуле» два с половиной года и выступал невероятно здорово. Если он останется и будет играть на таком же уровне, то я не удивлюсь, если он станет лучшим вратарём в «Ливерпуля» в истории», — приводит слова Барнса Goal.

В матче первого тура английской Премьер-лиги сеона-2021/2022 «Ливерпуль» победил «Норвич Сити» (3:0).

Видеообзор матча «Норвич Сити» — «Ливерпуль»