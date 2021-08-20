Мостовой: уход Жиго не катастрофа. Из ЛЧ «Спартак» вылетел, в РПЛ можно побеждать без него

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере защитника красно-белых Самуэля Жиго.

«Уход Жиго не будет катастрофой. Понятно, что он лидер и один из лучших защитников. Но «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов. В РПЛ можно побеждать и без Жиго. Его желание уехать к сыну нормальное. Главное, чтобы это не было манипуляцией с его стороны. Не было агентскими играми.



Конечно, Кутепов слабее Жиго. Если бы они были одного уровня, Илья бы периодически играл. Если продавать Жиго, то надо искать замену. Время ещё есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что «Торино» продолжает вести переговоры о переходе защитника «Спартака» Самуэля Жиго.