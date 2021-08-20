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Мэттью Миазги перешёл из «Челси» в «Алавес»

Мэттью Миазги перешёл из «Челси» в «Алавес»
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Футбольный клуб «Алавес» объявил о переходе защитника «Челси» и сборной США Мэттью Миазги. Об этом сообщила пресс-служба испанской команды в своём «твиттере».

«Мэттью Миазга усиливает оборону «Депортиво Алавес», — говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети.

Ранее игрок уже уходил в аренду в «Витесс» (Нидерланды), «Нант» (Франция), «Рединг» (Англия) и «Андерлехт» (Бельгия).

В минувшем сезоне Миазга провёл 33 матча за «Андерлехт», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Миазга перешёл в «Челси» в 2016 году, однако провёл за главную команду два матча. Контракт американского защитника с клубом действует до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3 млн.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании «Алавес» с 38 очками занял 16-е место.

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