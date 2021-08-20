«Сказки, чтобы развести Федуна на невменяемую зарплату». Червиченко – о ситуации с Жиго

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном трансфере защитника красно-белых Самуэля Жиго.



«На данный момент Жиго игрок «Спартака», они могут его продать и заработать деньги. Четыре миллиона за Самуэля – неплохие деньги, с учётом, что у него остался год контракта. Но мне кажется, что это сказки, чтобы развести Федуна на невменяемые деньги и зарплату. Цифры по контракту, которые мелькают в прессе, а там около четырёх миллионов – бред. Думаю, что Жиго в «Торино» даже и двух миллионов не получит. Все просто видят, что хозяин клуба неустойчив и у него комплекс, что нельзя расстаться с игроком по истечению контракта. Обязательно нужно, либо списать, либо продать до окончания контракта. Все этим успешно пользуются.



Ну смотрите, у Месси закончился контракт с «Барселоной», никто ж не умер. Они выигрывают, переформатировались. Если Жиго уйдёт из «Спартака» — ничего смертельного не произойдёт. Нужно просто найти правильную замену, а в Лиге-1 можно за четыре миллиона найти абсолютно такого же игрока, с зарплатой в два-три раза меньше, чем у Жиго. На адаптацию уйдёт четыре-пять месяцев, конечно, но у «Спартака» уже не идёт сезон. Можно брать на перспективу.



Если удовлетворять запросы Жиго, команда пойдёт к разрушению. Я это говорил, когда дали три с лишним миллиона Промесу. После Жиго все побегут с вопросом: «а чего я?!». Россияне спросят почему они за два убиваются, давайте больше. Команда будет думать не о футболе, а о зарплатах. Этот вопрос будет неподконтролен, все идут в разнос. Мне вообще иногда кажется, что нужно оставить три-четыре человека из основы и набирать абсолютно новую команду. Эти не заинтересованы в победах и прославлении клуба. У всех стоит вопрос в деньгах», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.