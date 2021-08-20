Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберт Бауэр: я бы не отказался от перехода в «Спартак»

Роберт Бауэр: я бы не отказался от перехода в «Спартак»
Комментарии

Экс-защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр, который сейчас пребывает в статусе свободного агента, прокомментировал слухи об интересе со стороны московского «Спартака».

«Я тоже это слышал. Я также знаю, что в прошлом я время от времени становился темой для обсуждения. «Спартак» — большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с моими советниками», — цитирует Бауэра Transfermarkt.

Напомним, Бауэр защищал цвета тульского «Арсенала» в период с августа 2019 года по июль 2021 года. За это время в составе «оружейников» Роберт провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. На его счету также 14 жёлтых карточек и 1 удаление. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Роберта в € 2 млн.

Новость по теме
Роберт Бауэр получит гражданство Казахстана и станет игроком «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021