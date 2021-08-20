Роберт Бауэр: я бы не отказался от перехода в «Спартак»

Экс-защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр, который сейчас пребывает в статусе свободного агента, прокомментировал слухи об интересе со стороны московского «Спартака».



«Я тоже это слышал. Я также знаю, что в прошлом я время от времени становился темой для обсуждения. «Спартак» — большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с моими советниками», — цитирует Бауэра Transfermarkt.



Напомним, Бауэр защищал цвета тульского «Арсенала» в период с августа 2019 года по июль 2021 года. За это время в составе «оружейников» Роберт провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. На его счету также 14 жёлтых карточек и 1 удаление. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Роберта в € 2 млн.

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