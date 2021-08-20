Пулишич заразился коронавирусом и не сыграет с «Арсеналом»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич заразился коронавирусом и не сможет принять участие в матче 2-го тура английской Премьер-лиги против «Арсенала», сообщает Goal. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель.



Напомним, 14 августа в матче первого тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» на своём поле уверенно переиграл «Кристал Пэлас» — 3:0. Ранее «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв испанский «Вильярреал» в серии послематчевых пенальти.



Дебютант АПЛ «Брентфорд» в первом туре чемпионата обыграл лондонский «Арсенал» (2:0). «Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.

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