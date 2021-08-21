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Локателли: если я в «Ювентусе», то только потому, что заслужил это

Локателли: если я в «Ювентусе», то только потому, что заслужил это
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23-летний полузащитник Мануэль Локателли в восторженном ключе высказался о переходе в «Ювентус» из «Сассуоло».

«Я с детства мечтал об этом переходе. Почти вся моя семья поддерживает «Ювентус», поэтому этот переход для меня словно двойная сенсация. Здесь мне сразу необходимо приступить к работе, но если я здесь, то только потому, что заслужил это. Мне не терпится начать этот этап карьеры, со своей стороны я сделаю всё возможное, чтобы показать себя.

В «Ювентусе» имеется менталитет победителей, поэтому я здесь, чтобы побеждать. Я готов сразу же работать на благо команды и тренера. Меня прекрасно приняли как в клубе, так и в коллективе. Здесь все прекрасные ребята, мне не терпится провести с ними эти годы», — цитирует Локателли Football Italia.

Напомним, Локателли успешно выступил на чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.

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