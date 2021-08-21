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В РПЛ рассказали о ситуации в «Урале» перед матчем с «Динамо»

В РПЛ рассказали о ситуации в «Урале» перед матчем с «Динамо»
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В Российской Премьер-Лиге рассказали о ситуации в «Урале» перед матчем пятого тура национального первенства с московским «Динамо». Ранее появилась информация, что в клубе из Екатеринбурга несколько футболистов заболели коронавирусом.

«По состоянию на утро субботы, 21 августа, РПЛ получила от «Урала» список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча с «Динамо». В это число входят игроки, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона «Екатеринбург Арена».

От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме. Оперштаб отмечает, что клуб и Лига действуют в рамках Санитарного регламента.

Матч «Урал» – «Динамо» состоится в Екатеринбурге 21 августа в 18:00 по московскому времени», — говорится в сообщении Российской Премьер-Лиги.

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