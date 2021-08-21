В РПЛ рассказали о ситуации в «Урале» перед матчем с «Динамо»

В Российской Премьер-Лиге рассказали о ситуации в «Урале» перед матчем пятого тура национального первенства с московским «Динамо». Ранее появилась информация, что в клубе из Екатеринбурга несколько футболистов заболели коронавирусом.
«По состоянию на утро субботы, 21 августа, РПЛ получила от «Урала» список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча с «Динамо». В это число входят игроки, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона «Екатеринбург Арена».
От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме. Оперштаб отмечает, что клуб и Лига действуют в рамках Санитарного регламента.
Матч «Урал» – «Динамо» состоится в Екатеринбурге 21 августа в 18:00 по московскому времени», — говорится в сообщении Российской Премьер-Лиги.
- 21 августа 2021
-
12:39
-
12:36
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
11:42
-
11:31
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
11:07
-
10:59
-
10:36
-
10:32
-
10:18
-
09:59
-
09:54
-
09:41
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
08:55
-
07:31
-
07:22
-
07:02
-
06:49
-
06:11
-
05:32
-
03:59
-
01:42
-
00:51
-
00:36
-
00:30
-
00:08