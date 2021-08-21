Ткачёв: с Дзюбой было проще всего взаимодействовать, он помогал раскрываться партнёрам

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв рассказал, с кем из партнёров ему было приятнее всего взаимодействовать.
«С кем из партнёров проще всего было взаимодействовать? С Дзюбой. Когда Артём пришёл к нам, мы набрали много очков, он помогал раскрываться партнёрам – мне, Эвансу, другим ребятам. Сейчас мы иногда хорошо спорим с Луценко, если не понимаем друг друга. Нужно время, чтобы наладить понимание, вернуть уверенность», — цитирует Ткачёва пресс-служба тульского «Арсенала».
Встреча «Спартака» и «Арсенала» состоится уже сегодня, 21 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. В турнирной таблице сформировалась плеяда команд с шестью очками в активе: «Краснодар» (7-е место), ЦСКА (8-е место), «Ахмат» (9-е место) и «Спартак» (10-е место). 13-е место занимает тульский «Арсенал» (3).
- 21 августа 2021
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