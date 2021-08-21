«Арсенал» — «Спартак»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Спартака» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Спартак».
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Хлучевич, Костадинов, Марков.
Запасные: Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Бьёрнстрём, Пантелеев, Кангва, Панченко, Аджоев, Тудорие.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Марков, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Мирзов, Игнатов, Умяров, Хендрикс, Соболев.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
- 21 августа 2021
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