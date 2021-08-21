Сергей Юран: доволен судейством в матче с «Енисеем». Арбитр судил то, что было

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал результат матча 7-го тура Футбольной национальной лиги с «Енисеем» (4:3).



«Готовились мы к матчу, разбирали «Енисей». Хорошая, крепкая команда, есть игроки, поигравшие в Премьер-Лиге. Считаю, «Енисей» находится не на своём месте в турнирной таблице, если брать их потенциал. Думаю, хорошо, что этот матч получился именно таким, потому что это хорошая проверка для коллектива. В перерыве был разговор на повышенных тонах, потому что мы не имели права проигрывать. Да даже вничью играть. Пришёл губернатор, пришли болельщики. Мне бы не хотелось, чтобы стулья летали по раздевалке. Я сказал, что есть 45 минут, у них на одного игрока меньше, нужно просто сконцентрироваться.



По ходу второго тайма я, наверное, раза три менял схему, потому что ещё одно удаление было. Нужно было именно угадать с заменами. Хорошо, что Георгий забил, что Брагин в последнем забитом мяче поучаствовал. Плюс мы поменяли фланги, и это сработало. Теперь нужно отойти от этого матча, спокойно проанализировать. Для такого камбэка нужно дух иметь. Видно было, как у Караева сводило ноги, но он не просил замену.



Самое главное, хотел бы поблагодарить болельщиков. Думаю, без них мы бы не вырвали эту победу. Также хочу поблагодарить губернатора и попросить, чтобы он больше не уезжал. Насколько знаю, Михаил Владимирович после первого тайма с «Торпедо» уехал, и мы проиграли. Сегодня он был с нами до конца, и всё было нормально. Фан-сектору спасибо за то, что заводили стадион.



Сегодня я убедился, что у нас есть команда, которая живёт результатом. Тяжёлый матч, жарко было. «Енисей» попросил, чтобы мы позже игру не ставили и они смогли сразу улететь. Мы пошли навстречу. Жарковато… Караев там чуть-чуть потерял сознание, тепловой удар получил. Но самое главное, что победили. А эти ляпы, которые мы совершили… Мы не забиваем на первых минутах стопроцентные моменты, потом пропускаем и после этого начинаем выкарабкиваться. Забивай, и, может, совсем бы по-другому игра сложилась.



Мы заставили соперника ошибаться, получать карточки. Это тоже элемент футбола. Мы тоже играли в меньшинстве и выигрывали. В прошлом матче с «Енисеем» я был недоволен только удалением Мартусевича. По сегодняшней игре – есть инспектор. Что мешало «Енисею» доводить матч до логического завершения? Нам ставят пенальти. Был – не был? 2:0 – что ещё надо? В целом я доволен судейством, он судил то, что было. Есть подкат сзади, есть игра локтем – получите карточку. И нам давал, сразу на второй минуте, и «Енисею». Я считаю, это квалифицированный судья уровня Премьер-Лиги», — приводит слова Юрана пресс-служба «СКА-Хабаровска».