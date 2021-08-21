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Фукс и Ласицкене нанесли символический первый удар на матче ЦСКА – «Ахмат»

Фукс и Ласицкене нанесли символический первый удар на матче ЦСКА – «Ахмат»
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Защитник ЦСКА Бруно Фукс и российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене нанесли символический первый удар по мячу на матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», который проходит в эти минуты.

Они были выбраны для проведения этой акции, поскольку стали обладателями золотых наград на Олимпийских играх в Токио. Бруно Фукс выступал за национальную команду Бразилии в футбольном турнире. Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту.

Московский ЦСКА в четырех матчах набрал шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (6) — на девятом месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (10).

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