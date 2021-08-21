Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лансом»
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Стали известны стартовые составы «Монако» и «Ланса» на матч 3-го тура чемпионата Франции. Российский хавбек Александр Головин начнёт матч с первых минут.
«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Павлович, Силва, Головин, Диатта, Диоп, Лукас, Бен-Йеддер.
«Ланс»: Лека, Ганаго, Гради, Дансо, Дукоре, Какута, Клаусс, Машаду, Медина, Сотока, Фофана.
«Монако» сыграет с «Лансом» сегодня, 21 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако).
Напомним, «Монако» в двух матчах набрал одно очко и занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Анже» (6). Чемпионом Франции по итогам прошлого сезона стал «Лилль».
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