Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торино» — «Аталанта». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лансом»

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лансом»
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Ланса» на матч 3-го тура чемпионата Франции. Российский хавбек Александр Головин начнёт матч с первых минут.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Павлович, Силва, Головин, Диатта, Диоп, Лукас, Бен-Йеддер.

«Ланс»: Лека, Ганаго, Гради, Дансо, Дукоре, Какута, Клаусс, Машаду, Медина, Сотока, Фофана.

«Монако» сыграет с «Лансом» сегодня, 21 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако).

Напомним, «Монако» в двух матчах набрал одно очко и занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Анже» (6). Чемпионом Франции по итогам прошлого сезона стал «Лилль».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021