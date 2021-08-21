Понсе корчился от боли, игроки «Арсенала» уронили Ковтуна. Фото ничьей «Спартака»

Сегодня, 21 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:1.



Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе на 76-й минуте открыл счёт в матче. Зелимхан Бакаев получил мяч на правом фланге у штрафной, где никто его не встретил. Обработав мяч, он технично навесил на Понсе, который здорово выпрыгнул и головой отправил мяч в правый нижний угол. На 82-й минуте Даниил Хлусевич сравнял счёт. После навеса Сергея Ткачёва с углового к ближней штанге Урош Радакович головой сделал скидку к дальнему углу вратарской, где не прикрытый никем Хлусевич быстро обработал мяч и пробил с правой под перекладину.

Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что его команде не хватило остроты в атаке и психологии в матче с тульским «Арсеналом».



«Не согласен, что футболисты не очень готовы в физическом плане. Не люблю рассматривать футбол с точки зрения отдельных компонентов. Кроме физики, мы должны говорить и о тактике, и о психологии. Когда что-то не получается в игре, всегда кажется, что физики начинает не хватать, но это не так. Нам не хватило остроты действий в атаке: оба наших опорника были связаны под контролем соперника. Не хватило живости игры на переднем крае. Необходимо разделять физическую и тактическую подготовку, да и психологию. Если говорить об этих компонентах, то сегодня не хватило психологии. Когда ведёшь в таком матче, то нельзя пропускать», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.