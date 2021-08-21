Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Понсе корчился от боли, игроки «Арсенала» уронили Ковтуна. Фото ничьей «Спартака»

Понсе корчился от боли, игроки «Арсенала» уронили Ковтуна. Фото ничьей «Спартака»
«Арсенал» — «Спартак»
Комментарии

Сегодня, 21 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:1.

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе на 76-й минуте открыл счёт в матче. Зелимхан Бакаев получил мяч на правом фланге у штрафной, где никто его не встретил. Обработав мяч, он технично навесил на Понсе, который здорово выпрыгнул и головой отправил мяч в правый нижний угол. На 82-й минуте Даниил Хлусевич сравнял счёт. После навеса Сергея Ткачёва с углового к ближней штанге Урош Радакович головой сделал скидку к дальнему углу вратарской, где не прикрытый никем Хлусевич быстро обработал мяч и пробил с правой под перекладину.

Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что его команде не хватило остроты в атаке и психологии в матче с тульским «Арсеналом».

«Не согласен, что футболисты не очень готовы в физическом плане. Не люблю рассматривать футбол с точки зрения отдельных компонентов. Кроме физики, мы должны говорить и о тактике, и о психологии. Когда что-то не получается в игре, всегда кажется, что физики начинает не хватать, но это не так. Нам не хватило остроты действий в атаке: оба наших опорника были связаны под контролем соперника. Не хватило живости игры на переднем крае. Необходимо разделять физическую и тактическую подготовку, да и психологию. Если говорить об этих компонентах, то сегодня не хватило психологии. Когда ведёшь в таком матче, то нельзя пропускать», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021