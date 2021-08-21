ЦСКА — «Ахмат»: Эджуке удвоил преимущество хозяев

В эти минуты в Москве проходит матч 5-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат». Счёт в матче на 71-й минуте открыл Владислав Яковлев. 19-летний нападающий вывел москвичей вперёд после передачи Фёдора Чалова. А уже на 75-й минуте Чидера Энджуке удвоил преимущество хозяев.

«Ахмат» ещё с 23-й минуты играет в меньшинстве, тогда был удалён Евгений Харин, получивший вторую жёлтую карточку.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).

Московский ЦСКА в 4 матчах набрал 6 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (6) — на девятом месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (10).