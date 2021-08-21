«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: Дэнни Ингс забил ударом через себя
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В матче 2-го круга английской Премьер-Лиги между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом» нападающий «Виллы» Дэнни Ингс забил гол ударом через себя.
Встреча проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Встречу обслуживает главный арбитр Дэвид Кут. Ему помогают ассистенты Питер Джеймс Киркап и Николас Хоптон. Резервный арбитр игры — Мэтт Донохью.
Видео гола Дэнни Ингса
Кэш из-за боковой забросил мяч в штрафную «Ньюкасла», Мингс головой продолжил к 11-метровой отметке, откуда Ингс великолепным ударом через себя поразил угол ворот.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.
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