«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: Дэнни Ингс забил ударом через себя

В матче 2-го круга английской Премьер-Лиги между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом» нападающий «Виллы» Дэнни Ингс забил гол ударом через себя.

Встреча проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Встречу обслуживает главный арбитр Дэвид Кут. Ему помогают ассистенты Питер Джеймс Киркап и Николас Хоптон. Резервный арбитр игры — Мэтт Донохью.

Видео гола Дэнни Ингса

Кэш из-за боковой забросил мяч в штрафную «Ньюкасла», Мингс головой продолжил к 11-метровой отметке, откуда Ингс великолепным ударом через себя поразил угол ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.