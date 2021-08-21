«Красава» разгромил «Зенит-2», забив шесть мячей

В матче второй группы ФНЛ-2 сезона-2021/2022 футбольный клуб «Красава» встречался с «Зенитом-2». Игра прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась победой московской команды со счётом 6:0.
Первые два гола хозяев забил нападающий Максим Чиканчи. Затем отличился полузащитник Дмитрий Переверзев. На 78-й минуте встречи Александр Крючков реализовал пенальти. В концовке матча по голу забили Владислав Кондратюк и Арсен Цогоев.
«Красава» в пяти матчах набрал семь очков и занимает пятое место в таблице первой подгруппы второй группы ФНЛ-2. «Зенит-2» (4) — на девятом месте.
Напомним, основателем и президентом клуба «Красава» является экс-футболист, блогер Евгений Савин. В декабре 2020 года Савин анонсировал создание футбольного клуба.
- 21 августа 2021
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