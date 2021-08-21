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Руй Витория: в матче с «Арсеналом» «Спартаку» нужно было действовать агрессивнее

Руй Витория: в матче с «Арсеналом» «Спартаку» нужно было действовать агрессивнее
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Команды обменялись забитыми мячами в концовке, причём, «Спартак» открыл счёт, но упустил победу.

«Сначала у нас в команде был период, когда практически всё удавалось воплотить в жизнь. Сегодня что-то не получилось. Такое бывает, ведь не все игры одинаково хорошо проходят. В матче с «Арсеналом» нам нужно было играть более эффективно: знали, что нужно действовать агрессивнее, строже, владеть преимуществом. С другой стороны, соперник бился все 90 минут. Изначально все знали, что игра будет непростая», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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