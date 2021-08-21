Мостовой: ничья «Спартака» — это не проблема. У команды на первом месте всего 12 очков!

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результате матча 5-го тура РПЛ «Арсенал» — «Спартак». Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Я предполагал, что «Спартаку» будет трудно в игре с тульским «Арсеналом»: красно-белые всегда неважно играют в Туле. Неприятно, что потеряли очки. Забили первыми, уже владели инициативой, но ошибка… Как Рассказов может не выбить этот мяч? «Арсенал» ещё и в штангу попал в концовке, так что «Спартак» может обрадоваться такому результату. И те и другие заслужили очко.

«Спартак» хоть и сыграл вничью, но это не проблема. Посмотрите, у команды на первом месте в таблице всего 12 очков! Это только начало, несколько упущенных очков ничего не решают. Пока у «Спартака» всё в порядке. ЦСКА тоже критиковали, а они уже девять очков имеют. Подождём где-то семь туров, а там уже будем делать выводы.

С перспективами Витории в «Спартаке» всё хорошо. Я говорил, что у него будет проблема с выбором одиннадцати игроков для стартового состава — так и произошло. Португалец пока не может определиться… Конечно, никакая отставка не назревает. Было ясно, что «Бенфика» натрёт нос «Спартаку», а наш футбол чего? Мы варимся в нём и будем это делать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.