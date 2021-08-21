Парфёнов прокомментировал ничью «Арсенала» со «Спартаком»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (1:1).
«Я не большой сторонник оценивать игру команды по горячим следам. Мне понравились командные действия: как в обороне, так и в переходах от обороны к атаке и обратно. Да и контроль игры тоже был на хорошем уровне. Мы создали достаточно много хороших моментов для взятия ворот: могли забить больше. Да, было давление и на наши ворота, но оно и понятно — к нам приехал «Спартак». Команда ставит перед собой большие цели. Радует, что наша команда не просто дала бой, а показала хорошую и качественную игру. Это сейчас очень важно для нас.
Доволен ли результатом? Знаете, сейчас такие эмоции… Когда ты отыграешься, а в конце была возможность забить как у нас, так и у «Спартака»… Наверное, закономерный результат.
Луценко ни одного дня не тренировался — были некоторые проблемы. Надеюсь, будет готов к игре с «Ахматом». Что касается Зурико, то он точно выбыл до паузы на матчи сборных. Уверен, Давиташвили будет готов к возобновлению чемпионата.
Ролик перед матчем — это важный момент. Поймите, команда и болельщики — это единое целое. Всегда так было и должно быть. Да, бывают разные времена, но нужно оставаться вместе. Для команды было очень важно… Ребята прониклись. Хочу поблагодарить болельщиков за это», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 21 августа 2021
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