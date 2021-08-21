«Атлетик» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Примеры
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Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Барселоны» на матч 2-го тура Примеры.
«Атлетик»: Агирресабала, Баленсиага, Вивиан, Лекуэ, Мартинес, Беренгер, Венседор, Гарсия, Муньяин, Сансет, Уильямс.
Запасные: Эскьета, Маркос, Нуньес, Весга, Морсильо, Саррага, Серрано, Уильямс, Гарсия.
«Барселона»: Нето, Альба, Дест, Пике, Гарсия, Бускетс, де Йонг, Педри, Брейтуэйт, Гризманн, Депай.
Запасные: Пенья, Тенас, Араухо, Бальде, Лангле, Роберто, Эмерсон, Гави, Демир, Гонсалес, Пуч, Манай.
Встреча 2-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Барселона».
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