Лукаку: в Италии я стал лучше как игрок, но переход в «Челси» состоялся в подходящее время

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отметил, что его переход в лондонский клуб состоялся в подходящий момент.
«Именно в Италии, играя под руководством Антонио Конте, я узнал, что способен преодолевать любые барьеры. Мы выиграли чемпионат Италии, и это был действительно эмоциональный момент для меня. Десять лет упорной работы, взлётов и падений увенчались этим триумфом. В Италии я действительно стал лучше как футболист, и это прекрасно.
Думаю, мой переход в «Челси» мог состояться несколько лет назад, но, оглядываясь назад, я понимаю, что не был тогда так уверен в своих силах. Сейчас подходящее время. Я стал более зрелым, лучше понимаю футбол, стал более ответственным и за пределами поля. Теперь я должен позволить своей работе на поле говорить за себя», — приводит слова Лукаку Sky Sports.
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