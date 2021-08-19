Ромелу Лукаку назвал причину, по которой дважды прививался от коронавируса

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, почему был вынужден дважды привиться от коронавируса.
«Я дважды вакцинировался. У меня особый случай, ведь у меня есть члены семьи из группы повышенного риска. Думаю, что каждый игрок должен самостоятельно принимать решение. Всё, что мы можем сделать, — быть осторожными при общении с другими людьми, потому что на нас большая ответственность. Я сделал прививки потому, что моя семья в группе риска», — цитирует Лукаку The Telegraph.
Ранее «Челси» объявил о возвращении нападающего Ромелу Лукаку. Лондонцы заплатили «Интеру» за бельгийца € 115 млн, что стало новым рекордом «Челси».
Лукаку уже выступал за «Челси». Он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить. В общей сложности он провёл за команду 15 матчей и ни разу не отличился.
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