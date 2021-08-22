«Царь «Сельты» празднует». Ла Лига поздравила Александра Мостового с днём рождения

Пресс-служба испанской Ла Лиги на странице в соцсетях поздравила бывшего полузащитника «Сельты», «Спартака» и сборной России Александра Мостового с днём рождения. Сегодня, 22 августа, российскому экс-футболисту исполнилось 53 года.
«Царь «Сельты» празднует сегодня. С 53-м Днём Рождения, Александр Мостовой!» — говорится в сообщении.
Напомним, Мостовой выступал в составе «Сельты» с 1996 по 2004 год. В составе клуба из Виго Мостовой провёл 250 матчей и забил более 60 голов. Вместе с «Сельтой» Мостовой — победитель Кубка Интертото (2000) и финалист Кубка Испании (2001).
В ходе своей карьеры Александр также выступал за такие клубы, как «Спартак», «Бенфика», «Кан», «Страсбург» и «Алавес». С 1992 по 2004 год Мостовой вызывался в национальную команду России.
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