«Зенит» поздравил Дзюбу с 33-летием, Оздоев назвал его легендой

Пресс-служба «Зенита» опубликовала новую запись в «твиттере» клуба. Команда поздравила форварда Артёма Дзюбу с 33-летием. В посте были перечислены все регалии Дзюбы в «Зените». С питерцами он стал трёхкратным чемпионом России, обладателем трёх кубков страны и четырёх суперкубков страны.

На публикацию «Зенита» отреагировал полузащитник Магомед Оздоев. В комментариях он назвал Дзюбу «легендой».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Оздоева.

Нынешний сезон складывается для Дзюбы непросто. Нападающий потерял место в стартовом составе «Зенита» и до сих пор не забил ни одного мяча. В результате неудачной игры за клуб главный тренер сборной России Валерий Карпин решил не приглашать нападающего для подготовки к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.