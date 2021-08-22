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«Зенит» поздравил Дзюбу с 33-летием, Оздоев назвал его легендой

«Зенит» поздравил Дзюбу с 33-летием, Оздоев назвал его легендой
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Пресс-служба «Зенита» опубликовала новую запись в «твиттере» клуба. Команда поздравила форварда Артёма Дзюбу с 33-летием. В посте были перечислены все регалии Дзюбы в «Зените». С питерцами он стал трёхкратным чемпионом России, обладателем трёх кубков страны и четырёх суперкубков страны.

На публикацию «Зенита» отреагировал полузащитник Магомед Оздоев. В комментариях он назвал Дзюбу «легендой».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Оздоева.

Нынешний сезон складывается для Дзюбы непросто. Нападающий потерял место в стартовом составе «Зенита» и до сих пор не забил ни одного мяча. В результате неудачной игры за клуб главный тренер сборной России Валерий Карпин решил не приглашать нападающего для подготовки к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.

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