«Леванте» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 22 августа, состоится матч «Леванте» — «Реал». Встреча 2-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Леванте» — «Реал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. Помогать ему будут ассистенты Хуан Хосе Лопес Мир и Матео Бускетс. Резервный арбитр — Матео Бускетс.

«Реал» стартовал в новом сезоне Примеры с победы в матче с «Алавесом». Встреча закончилась со счётом 4:1. В свою очередь, «Леванте» в первом туре разделил очки с «Кадисом». Матч завершился со счётом 1:1.

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