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«Лион» не удержал победу в матче с новичком Лиги 1, пропустив дважды за 10 минут

«Лион» не удержал победу в матче с новичком Лиги 1, пропустив дважды за 10 минут
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В Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» завершился матч 3-го тура Лиги 1. «Лион» принимал на своём поле «Клермон». Встреча завершилась со счётом 3:3.

Уже на 5-й минуте Мусса Дембеле открыл счёт, реализовав пенальти. Но на 12-й минуте гости отыгрались, благодаря автоголу Синали Дьоманде. Менее чем через 10 минут Дембеле оформил дубль и вновь вывел свою команду вперёд. А уже в компенсированное время первого тайма Лукас Пакета забил третий мяч «Лиона».

Несмотря на большое отставание в счёте, «Клермон» сумел вернуться в игру. На 80-й минуте Эльбасан Рашани отыграл один мяч, а в компенсированное время он же забил вновь и принёс своей команде ничью.

«Лион» набрал два очка, команда занимает 13-е место в турнирной таблице. «Клермон» находится на 2-м месте, набрав семь очков.

Франция - Лига 1. 3-й тур
22 августа 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
3 : 3
Клермон
Клермон-Ферран
1:0 Дембеле – 5' (пен)   1:1 Дьоманде – 12' (автогол)   2:1 Дембеле – 21'   3:1 Пакета – 45+1'   3:2 Рашани – 80'   3:3 Рашани – 90+1'
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