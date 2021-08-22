«Лион» не удержал победу в матче с новичком Лиги 1, пропустив дважды за 10 минут

В Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» завершился матч 3-го тура Лиги 1. «Лион» принимал на своём поле «Клермон». Встреча завершилась со счётом 3:3.

Уже на 5-й минуте Мусса Дембеле открыл счёт, реализовав пенальти. Но на 12-й минуте гости отыгрались, благодаря автоголу Синали Дьоманде. Менее чем через 10 минут Дембеле оформил дубль и вновь вывел свою команду вперёд. А уже в компенсированное время первого тайма Лукас Пакета забил третий мяч «Лиона».

Несмотря на большое отставание в счёте, «Клермон» сумел вернуться в игру. На 80-й минуте Эльбасан Рашани отыграл один мяч, а в компенсированное время он же забил вновь и принёс своей команде ничью.

«Лион» набрал два очка, команда занимает 13-е место в турнирной таблице. «Клермон» находится на 2-м месте, набрав семь очков.