Моро: игроки «Динамо» хотят обыграть «Локомотив» и уйти на перерыв с хорошим настроением

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).



«Да, мы хорошо сыграли и одержали важную победу. Мы хотели забить больше, но такое случается, когда ты бьёшь по воротам под тридцать раз, а забиваешь всего один гол. Но главное, что мы ничего не пропустили, и его нам хватило для победы. Очень рад, что мы здорово сыграли в обороне. Да, мы играли большую часть матча в большинстве, но все помнят встречу в Уфе, когда мы пропустили дважды в такой ситуации. Хорошо, что мы исправили этот момент, вынесли важный опыт и стали лучше в организации игры.



Мы хорошо стартовали — одержали четыре победы в пяти матчах и заслуженно идём наверху таблицы. Мы и дальше будем усердно трудиться, чтобы удержать эти позиции. В следующем матче мы хотим обыграть «Локомотив» и уйти на перерыв с хорошим настроением», — приводит слова Моро пресс-служба «Динамо».

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