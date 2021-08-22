Смолов удивлял Крыховяка, Бека-Бека наблюдал, Лоськов показывал мощь. Фото из Черкизова

Сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Героем матча стал нападающий железнодорожников Фёдор Смолов, оформивший победный дубль.



На 7-й минуте игры счёт открыл нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Результативную передачу отдал форвард железнодорожников Рифат Жемалетдинов. На 33-й минуте эта связка сыграла вновь — Жемалетдинов отдал, Смолов забил. На 71-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сократил отставание своей команды до одного гола, но полноценно переломить ход игры «быкам» не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура РПЛ с «Краснодаром».



«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, поздравить с важной победой. Сегодня у команды была стопроцентная самоотдача, было видно, что у нашей команды есть дух, настрой, хотелось бы продолжать так и дальше. Нам очень важно поддерживать уровень самоотдачи, тогда получается качество игры. Замена Магкеева вместо Пабло? Магкеев старается, неслучайно вызван в сборную России. Никакой задачи играть против Крыховяка не было. У нас плотный график, много сборников, нам надо справиться с этим. Для этого у нас есть ротация и качественные игроки», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.