Недвед: решение оставить Роналду в запасе принято вместе с ним. Он останется в «Ювентусе»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал непопадание нападающего Криштиану Роналду в стартовый состав на матч 1-го тура Серии А с «Удинезе».

«Мы решили вместе с Роналду. Это нормально. Роналду на 100% останется в «Ювентусе», — цитирует Недведа журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.

Сообщалось, что Роналду, который остался на скамейке запасных на матч 1-го тура Серии А с «Удинезе», сам попросил не ставить его в стартовый состав. Футболист ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе. При этом «Ювентус» не получал предложений по Криштиану.

Ранее СМИ писали, что «Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи Роналду этим летом. В руководстве туринского клуба считают, что уход Роналду может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».