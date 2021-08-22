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Шомуродов дебютировал за «Рому» в Серии А

Шомуродов дебютировал за «Рому» в Серии А
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Бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов дебютировал за «Рому» в матчах Серии А, выйдя на замену во встрече с «Фиорентиной».

Шомуродов вышел на поле на 69-й минуте, заменив форварда Тэмми Абрахама.

Узбекский футболист дебютировал за «Рому» в официальных матчах 19 августа, когда римская команда встретилась с «Трабзонспором». Первый матч квалификационного раунда Лиги конференций состоялся на стадионе «Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена)» в Трабзоне (Турция) и завершился победой итальянского коллектива со счётом 2:1. Победный гол римских «волков» забил Шомуродов, который недавно перебрался в «Рому» из «Дженоа». До переезда в Италию нападающий защищал цвета «Ростова».

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