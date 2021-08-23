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Игроки «Марселя» показали физические последствия драки с фанатами «Ниццы»

Игроки «Марселя» показали физические последствия драки с фанатами «Ниццы»
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В Сети появились фотографии футболистов «Марселя», показывающих физические увечья после драки с выбежавшими на поле фанатами «Ниццы» во время матча 3-го тура французской Лиги 1.

На фото, опубликованных GFFN в «Твиттере», полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи и защитник Луан Перес показали следы от драки на своих шеях.

Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками.

Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Болельщики устроили массовую потасовку, в которой принял участие даже главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, славящийся своим горячим латиноамериканским характером.

Позже стало известно, что футболисты «Марселя» отказываются вернуться на поле после фанатского беспредела.

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