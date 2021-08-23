«Милан» арендует Пеллегри у «Монако», который покупал его у «Дженоа» за € 20 млн

Итальянский «Милан» достиг договорённости о переходе на правах аренды 21-летнего нападающего «Монако» Пьетро Пеллегри. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, «Милан» заплатит за аренду Пеллегри € 1 млн, при этом сторонам удалось достичь соглашения и о необязательной опции выкупа футболиста за € 6 млн, однако она может стать обязательной при достижении определённых условий.

Уже в понедельник, 23 августа, игрок прилетит в Италию для прохождения медицинского обследования и завершения перехода.

Напомним, что в январе 2018 года Пеллегри стал игроком «Монако», перейдя из итальянского «Дженоа» за € 20,9 млн. С тех пор он провёл за монегасков 23 встречи во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В ноябре 2020 года Пьетро дебютировал за основную сборную Италии в товарищеском матче с Эстонией (4:0).