Анчелотти: «Реал» умудрился потерять два очка в матче с «Леванте». Неприятное послевкусие

62-летний итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», высказался о матче второго тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:3).

«Реал» провёл сумасшедший матч, хорошо контролируя игру в первом тайме. Но затем мы умудрились потерять два очка. Такой результат сложно объяснить, мы покинули поле с неприятным послевкусием. Нужно быть внимательнее.

Иско, возможно, стал одним из лучших игроков в этом матче. Его замена на Марко Асенсио должна была освежить игру, тоже самое и с Бэйлом. Отмечу, что его оборонительные обязательства должны выполняться лучше.

Винисиус? У него много качеств. Он должен забивать, но я не знаю, будет ли он отличным бомбардиром. С такими характеристиками он должен забивать. Это будет важно для нас. Иногда важнее заканчивать игры, чем начинать их. Не имеет значения, являетесь ли вы игроком стартового состава или нет.

Три пропущенных мяча от «Леванте»? Третий – это невезение, в первом мы плохо держали линию обороны, а во втором – трое оппонентов остались против наших двух, это просто недопустимо», — цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, «Реал» в двух встречах набрал 4 очка и занимает второе место в таблице Лиги 1. «Леванте» (2) находится на восьмом месте.