Дебютант «Ростова» Мелёхин: когда вступил в игру, волнение начало уходить

Защитник Виктор Мелёхин, дебютировавший за «Ростов» в выездном матче с «Нижним Новгородом» (2:1), поделился эмоциями от встречи.

«Перед матчем в раздевалке ко мне подошёл Виталий Витальевич Кафанов. Он сказал, что я должен быть готов в случае чего выйти на поле. Так и произошло. Волнение перед заменой было. Примерно на 40-й минуте Юрий Павлович отправил меня разминаться с Альваро Сайаберой. В перерыве успел забежать в раздевалку и получить наставления от тренеров. Когда вступил в игру, волнение куда-то начало уходить. Минут через пять погрузился в игру и полностью успокоился.

Я не играл весь матч за молодёжный состав, тренеры дали мне определённое время на поле. Получил нагрузку, был готов к матчу против «Нижнего Новгорода». Так что сил и эмоций у меня предостаточно. Я перешёл в «Ростов» на зимнем сборе, моей задачей было закрепиться в составе молодёжки, начать играть. Затем уже, конечно, появились мысли об основе, постепенно себя к этому готовил. Я понимал, что если мне дадут шанс, то нужно будет сделать всё, чтобы им воспользоваться. Хочу сказать большое спасибо своему первому тренеру Рустаму Михайловичу Алымову, а также тренерам молодёжки Зауру Эдуардовичу Тедееву и Олегу Николаевичу Сальникову за то, что поверили в меня, дали шанс попасть в «Ростов».

После финального свитка был очень рад. Улыбнулся! Также я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Поддержка на стадионе была отличной! Ещё хочу поблагодарить их и за то, что следят за молодёжкой. Надеюсь, в будущем будем радовать победами как первой, так и второй команды клуба», – цитирует футболиста пресс-служба клуба.