Диего Симеоне: «Атлетико» нужен нападающий

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча 2-го тура испанской Примеры с «Эльче» (1:0) рассказал о проблемах мадридской команды.



«Подготовка к этому сезону была непростой. Наши футболисты провели множество международных матчей и игр в Южной Америке. Никого это не волнует, но мы должны с этим работать. Есть футболисты, которые присоединились к клубу позже остальных. Мы вынуждены приспосабливаться.



Что касается трансферных планов, мы стремимся иметь двух игроков на позицию. Нам нужен нападающий. Будем искать подходящий вариант. Если не сможем найти, придётся адаптироваться, как мы это всегда делали», — приводит слова Симеоне Marca.

В следующем туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Вильярреалом». Встреча состоится 29 августа в Мадриде.