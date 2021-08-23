«Бавария» объявила о продлении контракта с Киммихом

Пресс-служба «Баварии» объявила о подписании контракта с защитником Йозуа Киммихом. Соглашение рассчитано до 2025 года.
Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В общей сложности 26-летний игрок провёл 264 матча и забил 30 мячей. В составе мюнхенцев он шесть раз становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок Германии, становился победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА. Также в составе «Баварии» Киммих выиграл клубный чемпионат мира и пять раз побеждал в матче за Суперкубок Германии.
«Главная причина продления контракта — то, что здесь я каждый день получаю удовольствие, отдаваясь футболу. Я выступаю за команду, которая может добиться всего. Мои одноклубники стали мне настоящими друзьями. Я начинал играть в футбол, чтобы получать удовольствие.
Я думаю, что ещё не достиг своего максимума. Буду продолжать развиваться в команде и дальше», — сказал Киммих.
- 23 августа 2021
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