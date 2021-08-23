«Стыд и позор». Геркус раскритиковал «Локомотив» за троллинг Крыховяка

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал SMM-службу москвичей. Накануне, 22 августа, после победы «Локомотива» в матче 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1) москвичи опубликовали несколько фотографий и подписали их словами: «Выбирай правильные цвета». На двух фотографиях был изображен расстроенный полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, перешедший в команду из «Локомотива».

«Стыд и позор. Сначала игроки на поле, потом клуб.

Стыд ещё не только в содержании поста, абсолютно неуважительном прежде всего к самим себе, своей истории, а в том, что цвета клуба «Локомотив» неправильные. «Локо» НЕ красно-зелёно-белые, хотя хоккеисты могут и путать», — написал Геркус в своём «твиттере».