«Локомотив» потроллил Крыховяка после победы над «Краснодаром»
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Пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере» опубликовала фото с матча 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1), на которых есть полузащитник «быков» Гжегож Крыховяк.
«Выбирай правильные цвета», — говорится в подписи к снимкам.
Сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Героем матча стал нападающий железнодорожников Фёдор Смолов, оформивший победный дубль. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова.
Ранее Крыховяк, перешедший из «Локомотива» в «Краснодар», заявлял, что решение о трансфере было принято за его спиной. Крыховяк выступал за «Локомотив» с 2018 года.
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