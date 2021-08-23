Хавбек «Марселя» Радоньич перешёл в «Бенфику» на правах аренды

Полузащитник «Марселя» Неманья Радоньич перешёл в «Бенфику» на правах аренды, сообщает пресс-служба португальского клуба. Арендное соглашение 25-летнего сербского футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.



Напомним, Радоньич перешёл в «Марсель» из «Црвены Звезды» в 2018 году. В прошлом сезоне сербский футболист выступал на правах аренды за берлинскую «Герту». Хавбек принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021, забил один гол и отдал две результативные передачи. С 2017 года Радоньич вызывается в национальную команду Сербии.



«Бенфика» в трёх матчах набрала 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Спортинг» (9).

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