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Профессиональная лига Франции выступила с заявлением по поводу матча «Ницца» — «Марсель»

Профессиональная лига Франции выступила с заявлением по поводу матча «Ницца» — «Марсель»
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Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на официальном сайте опубликовала заявление по поводу матча 3-го тура Лиги 1 «Ницца» — «Марсель».

«После серьёзных инцидентов, произошедших во время матча «Ницца» — «Марсель», дисциплинарная комиссия LFP созывает оба клуба на заседание, которое состоится 25 августа 2021 года», — говорится в заявлении.

Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками. Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Затем стало известно, что футболисты «Марселя» отказались продолжать матч с «Ниццей» из-за отсутствия гарантий безопасности. За это клубу грозит техническое поражение со счётом 0:3.

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