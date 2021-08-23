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Полиция задержала трёх подростков после беспорядков на матче «Ницца» — «Марсель»

Полиция задержала трёх подростков после беспорядков на матче «Ницца» — «Марсель»
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Полиция задержала трёх несовершеннолетних подростков после матча 3-го тура Лиги 1 «Ницца» — «Марсель». Встреча закончилась скандалом: болельщики хозяев устроили беспорядки, выбежав на поле.

Как сообщает RMC, трое несовершеннолетних были доставлены в полицию, но затем их передали родителям. О возможном наказании пока ничего не сообщается.

В концовке матча при счёте 1:0 в пользу «Ниццы» фанаты хозяев начали бросать бутылки. Одна из них попала в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Тогда француз бросил её назад, после чего начались беспорядки. Фанаты начали прорываться на поле.

Арбитр остановил встречу и отправил игроков в подтрибунку. В дальнейшем судья намеревался возобновить игру, но футболисты «Марселя» отказались выходить на поле. Теперь «Марселю» грозит техническое поражение.

Руководители обоих клубов обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

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