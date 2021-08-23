Клопп — о переходе Месси: у «Барселоны» и «ПСЖ» сине-красная форма, разница не так велика

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».



«Переход Месси из «Барселоны» в «ПСЖ»? В обеих командах носят сине-красную форму, поэтому разница не так уж велика. Конечно, сложно было такое представить. Но «Барселона» в настоящее время расплачивается за экономические решения прошлого», — приводит слова Клоппа Sport Bild.



Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. 10 августа форвард стал игроком «ПСЖ», заключив с клубом двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. На данный момент Лионель ещё не дебютировал за французский клуб.

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