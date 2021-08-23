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Голкипер «Марселя»: мы были шокированы произошедшим в Ницце

Голкипер «Марселя»: мы были шокированы произошедшим в Ницце
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Голкипер «Марселя» Стив Манданда прокомментировал инцидент, произошедший во время матча 3-го тура Лиги 1 с «Ниццей». В концовке встречи фанаты «Ниццы» выбежали на поле и попытались атаковать футболистов «Марселя».

«Мы были шокированы произошедшим. Для нас недопустимо, что болельщики могут так выбегать на поле. Безопасность игроков больше не гарантировалось. Мы чувствовали себя в опасности», — цитирует Манданда RMC.

В концовке матча при счёте 1:0 в пользу «Ниццы» фанаты хозяев начали бросать бутылки. Одна из них попала в Пайета. Тогда француз бросил её назад, после чего начались беспорядки. Фанаты начали прорываться на поле.
Арбитр остановил встречу и отправил игроков в подтрибунку. В дальнейшем судья намеревался возобновить игру, но футболисты «Марселя» отказались выходить на поле. Теперь «Марселю» грозит техническое поражение.

Руководители обоих клубов обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

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