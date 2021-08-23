«Барселона» не отпустит Нето менее чем за € 15 млн

Голкипер «Барселоны» Нето по-прежнему хочет покинуть команду, сообщает RAC-1. Ранее вратарь уже сообщил руководству клуба, что намеревается покинуть «Барселону». Нето недоволен тем, что ему приходится довольствоваться ролью резервного голкипера после Марк-Андре тер Штегена.

Тем не менее, «Барселона» не готова отпускать Нето бесплатно. Каталонцы сообщили вратарю, что за досрочный уход ему придётся заплатить € 15 млн.

В начале нынешнего сезона именно Нето является основным вратарём каталонцев. Но такая ситуация сложилась из-за травмы тер Штегена. В ближайшее время немецкий голкипер восстановится, после чего Нето вновь отправится на скамейку запасных.

Контракт бразильского голкипера с «Барселоной» истекает в 2023 году.