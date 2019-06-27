«Барселона» объявила о переходе Нето

Бразильский вратарь «Валенсии» Нето стал игроком «Барселоны», сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила € 26 млн. За счёт бонусов сумма сделки может увеличиться ещё на € 9 млн.

Голкипер подписал с каталонским клубом контракт до лета 2023 года. Сумма отступных в контракте бразильца составит € 200 млн.

Нето перешёл в «Валенсию» из «Ювентуса» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. За валенсийский клуб 29-летний вратарь провёл 80 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 82 гола. В 24 встречах он сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Ранее голкипер также играл за «Фиорентину» и «Атлетико Паранаэнсе». За сборную Бразилии сыграл один матч. Двукратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Испании.