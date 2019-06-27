«Барселона» объявила о переходе Нето

Бразильский вратарь «Валенсии» Нето стал игроком «Барселоны», сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила € 26 млн. За счёт бонусов сумма сделки может увеличиться ещё на € 9 млн.
Голкипер подписал с каталонским клубом контракт до лета 2023 года. Сумма отступных в контракте бразильца составит € 200 млн.
Нето перешёл в «Валенсию» из «Ювентуса» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. За валенсийский клуб 29-летний вратарь провёл 80 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 82 гола. В 24 встречах он сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Ранее голкипер также играл за «Фиорентину» и «Атлетико Паранаэнсе». За сборную Бразилии сыграл один матч. Двукратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Испании.
- 27 июня 2019
-
12:40
-
12:36Полоз может перейти в «Сочи» Эксклюзив
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
11:51
-
11:44
-
11:35
-
11:30
-
11:16
-
11:12
-
10:49
-
10:45
-
10:35
-
10:26
-
10:22
-
10:18
-
09:58
-
09:50
-
09:26
-
09:15
-
09:09
-
09:03
-
08:14
-
07:37
-
07:22
-
06:44
-
06:19
-
05:59
-
05:24
-
04:48
-
04:28
-
04:14
-
03:54
-
03:48