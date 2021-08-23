Защитник «Кана» Молчан рассказал о сильных сторонах новичка «Локо» Бека-Бека

Российский защитник «Кана» Владислав Молчан прокомментировал трансфер Алексиса Бека-Бека в московский «Локомотив».

«Хороший, качественный игрок. Молодой, может практически любую позицию закрыть. Техника при нём, поле хорошо видит, уверенный в своих силах, цепкий в борьбе. Да и как человек позитивный, шутки-прибаутки», — сказал Молчан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений. На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также за национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.