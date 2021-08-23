Дебют Месси за «ПСЖ» планируется в матче с «Реймсом», который состоится 29 августа

Новичок «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси до сих пор не дебютировал в составе своей новой команды. Как информирует L’Equipe, дебют аргентинского форварда запланирован на матч 4-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом», который состоится 29 августа.
Сообщается, что сегодня, 23 августа, Месси должен был приступить к полноценным тренировкам с «ПСЖ».
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с 34-летним футболистом. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
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